Nasa: confira fotos surpreendentes do espaço

Veterano da Nasa Don Pettit - Foto: Nasa

De volta à Terra na Estação Espacial Internacional, na noite neste sábado, 19, o astrofotógrafo — conhecido por capturar visões únicas do cosmos — o veterano da Nasa Don Pettit retornou com registros únicos da viagem.

“Uma das coisas que gosto de fazer com minha astrofotografia é ter uma composição e uma perspectiva diferente da geocêntrica, geralmente mostrando um horizonte terrestre com a atmosfera na borda, o limbo, e então algum tipo de astronomia, astrofotografia, em relação a isso”, disse Pettit da estação espacial durante uma entrevista em 3 de abril com o astrofísico Neil deGrasse Tyson.

“A Terra é incrivelmente bela quando seus pés estão firmemente plantados no chão, e é bela do espaço”, disse Pettit. “E é difícil dizer o que é mais bonito. Acho que é porque o espaço é uma oportunidade única que buscamos para focar na beleza de estar em órbita. Se tivéssemos pessoas vivendo toda a vida em órbita, quando elas descessem à Terra, provavelmente pensariam que essa era a perspectiva mais bonita que já viram", revelou.

Pettit, que completa 70 anos neste domingo, 20, tira suas fotos da cúpula da estação espacial, local favorito dos membros da tripulação devido às suas sete janelas que proporcionam vista para a Terra.

Veja as fotos que ele capturou nos últimos sete meses:

