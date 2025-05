APELO Papa Francisco pede fim imediato dos ataques em Gaza Pontífice ainda se recuperando de uma pneumonia Por Redação 20/04/2025 - 8:45 h

Papa Francisco, 88 anos, não presidiu missa de Páscoa do Vaticano, mas apareceu no final do evento - Foto: Filippo MONTEFORTE | AFP

Fechar

O Papa Francisco reiterou o apelo por um cessar-fogo imediato em Gaza em uma mensagem no Domingo de Páscoa lida em voz alta por um assessor enquanto o pontífice, ainda se recuperando de uma pneumonia, observava durante uma breve aparição na sacada principal da Basílica de São Pedro. Leia Também: Salvador já registrou 7.714 denúncias de poluição sonora somente este ano Xuxa denuncia boicote de marcas a artistas que falam de política Jackson Costa apresenta o Sarau do Poeta na Caixa Cultural O papa de 88 anos, limitando a carga de trabalho por conta de ordens médicas, não presidiu a missa de Páscoa do Vaticano, mas apareceu no final do evento para uma bênção e mensagem semestral conhecida como “Urbi et Orbi” (para a cidade e o mundo). Francisco desejou uma boa Páscoa aos fiéis reunidos. Antes de uma internação hospitalar de cinco semanas por pneumonia, Francisco já havia intensificado as críticas à campanha militar de Israel em Gaza, chamando a situação humanitária no enclave palestino de “muito séria e vergonhosa” em janeiro. Na mensagem de Páscoa, o pontífice disse que a situação em Gaza era “dramática e deplorável”. O papa pediu ainda ao grupo militante palestino Hamas que libertasse os reféns restantes e condenou o que chamou de uma tendência “preocupante” de antissemitismo no mundo. Mais cedo no domingo, 20, Francisco teve uma reunião no Vaticano com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que estava visitando a Itália no fim de semana. O Vaticano disse que o encontro com Vance foi breve, “com duração de alguns minutos”, para trocar saudações de Páscoa.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR