Nasa descobre em Marte rocha semelhante a uma zebra

A pedra, apelidada de “Castelo de Freya” ou “rocha zebra”, foi encontrada na cratera de Jezero - Foto: Reprodução | Alamy

O Perseverance Rover da NASA encontrou uma intrigante rocha em Marte. O material listado em preto e branco é considerado por especialistas algo “diferente de qualquer outra vista em Marte antes” devido a sua semelhança a uma zebra.

A pedra, apelidada de “Castelo de Freya” ou “rocha zebra”, foi encontrada na cratera de Jezero, onde os cientistas acreditam ter a melhor chance de encontrar vestígios de vida alienígena antiga.

O Perseverance, que percorre Marte desde julho de 2020, encontrou a rocha em uma superfície plana e arenosa acima das encostas profundas da cratera de 1.000 metros de profundidade no mês passado.

É possível que uma combinação de processos ígneos e metamórficos tenha criado suas listras | Foto: Reprodução | SWNS

“Enquanto dirigiam por um terreno pedregoso comum, os membros da equipe, com olhos redondos, avistaram uma pedra à distância com indícios de uma textura incomum em imagens de Navcam de baixa resolução e deram-lhe o nome de ‘Castelo Freya’”, escreveu a Nasa em um comunicado.



A equipe planejou uma observação multiespectral, uma imagem que mostra além do que o olho humano pode ver, incluindo luz infravermelha e ultravioleta, usando a câmera Mastcam-Z.



“Quando esses dados foram baixados alguns dias, depois que o Perseverance já havia deixado a área, ficou claro o quão incomum era”, acrescentou a Nasa. “A internet imediatamente se iluminou com especulações sobre o que poderia ser essa “pedra zebra”, e gostamos de ler suas teorias!”

Também é improvável que a pedra solta tenha se originado na área em que foi encontrada, com especialistas sugerindo que ela poderia ter rolado colina abaixo a partir de uma fonte mais alta.

Embora pareça visivelmente diferente da rocha subjacente, o conhecimento da NASA sobre a sua composição química – do que é feita a rocha – é limitado. Embora as primeiras interpretações sugiram que o entulho é uma rocha ígnea ou metamórfica.

É possível que uma combinação de processos ígneos e metamórficos tenha criado suas listras.

* Com informações do site The Sun