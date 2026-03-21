TENSÃO E RELIGIÃO
Netanyahu e Jesus: a frase que enfureceu líderes cristãos e viralizou no mundo
Primeiro-ministro nega "menosprezo" a Cristo após comparação com Gengis Khan gerar crise global
Por AFP e Redação
Siga o A TARDE no Google
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defendeu nesta sexta-feira, 20, as acusações de ter tido a intenção de ofender os cristãos ao comparar Jesus com Gengis Khan. Ele negou categoricamente ter "menosprezado" Cristo em suas declarações recentes, que geraram forte reação internacional.
"Mais desinformação (desta vez) sobre minha atitude em relação aos cristãos", escreveu o premiê em sua conta no X (antigo Twitter). Netanyahu afirmou que apenas citou o historiador americano Will Durant para ilustrar que a moralidade, isoladamente, pode não garantir a sobrevivência em tempos de conflito.
A polêmica começou na noite de quinta-feira, quando Netanyahu declarou: "A História demonstra que, infelizmente, Jesus Cristo não tem nenhuma vantagem sobre Gengis Khan. Se você for suficientemente implacável e poderoso, o mal prevalecerá sobre o bem".
O comentário provocou uma avalanche de críticas, especialmente entre fiéis que se ofenderam com a comparação entre o "Príncipe da Paz" e o conquistador mongol.
O pastor palestino Munther Isaac, de Belém, reagiu duramente, classificando a fala como uma "agressão em vários níveis". Para o reverendo luterano, a sugestão de que o caminho de Jesus é ingênuo enquanto a força bruta seria eficaz "zomba da ética cristã" e dos apoiadores cristãos sionistas.
Na mesma coletiva, Netanyahu aproveitou para justificar os ataques recentes ao Irã, ocorridos em 28 de fevereiro. Segundo o chefe de governo, a ação militar foi a melhor forma de garantir a segurança mundial contra ameaças nucleares e balísticas, apesar de ter desencadeado uma guerra regional.
Quem foi Gengis Khan?
Fundador do Império Mongol no século XIII, Gengis Khan é historicamente conhecido por ter unificado tribos nômades e liderado hordas que devastaram vastos territórios da Ásia e da Europa. Embora seja visto como um mestre da estratégia militar, sua figura é indissociável da violência extrema e do poder conquistado pela força bruta — o que torna a comparação com Jesus Cristo um ponto de profunda sensibilidade religiosa e ética.
Curiosidades sobre a polêmica e os personagens:
- O historiador citado: Will Durant, mencionado por Netanyahu, foi um premiado historiador americano conhecido pela obra "A História da Civilização". Ele frequentemente analisava o conflito entre moralidade e poder político.
- O império de Gengis Khan: No seu auge, o Império Mongol foi o maior império de terras contínuas da história, estendendo-se do Sudeste Asiático até a Europa Central.
- Impacto no X: A postagem de Netanyahu tentando se explicar alcançou milhões de visualizações em poucas horas, tornando-se um dos assuntos mais comentados globalmente nesta sexta-feira.
- Contexto de guerra: A fala ocorre em meio a uma escalada militar sem precedentes no Oriente Médio, iniciada pelos ataques de 28 de fevereiro contra o Irã.
FAQ sobre a declaração de Netanyahu e a polêmica
Por que a declaração de Netanyahu gerou tanta polêmica?A comparação feita por Netanyahu entre Jesus e Gengis Khan ofendeu muitos fiéis, pois toca em temas sensíveis de ética e moralidade na religião cristã. As reações negativas surgiram rapidamente, especialmente entre líderes religiosos.
Qual foi a defesa de Netanyahu em relação às críticas?Netanyahu afirmou que suas palavras foram distorcidas, explicando que apenas citou o historiador Will Durant para ilustrar que a moralidade por si só não é suficiente em tempos de conflito. Ele negou ter ofendido os cristãos.
Quem foi Gengis Khan e por que sua comparação com Jesus é polêmica?Gengis Khan foi o fundador do Império Mongol e é lembrado por sua brutalidade e conquistas militares. Compará-lo a Jesus Cristo, conhecido como o 'Príncipe da Paz', gera forte reações por conta das diferenças profundas entre suas figuras e ensinamentos.
O que o historiador Will Durant disse sobre moralidade e poder?Will Durant, o historiador citado por Netanyahu, analisou em suas obras como a moralidade pode ser insuficiente diante do poder político e militar, o que foi utilizado por Netanyahu para justificar sua comparação e contextualmente suas ações.
Qual foi o impacto das declarações de Netanyahu nas redes sociais?As tentativas de Netanyahu de se explicar geraram uma repercussão enorme no X (antigo Twitter), alcançando milhões de visualizações e tornando-se um dos assuntos mais discutidos na internet, destacando a relevância do tema na atualidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes