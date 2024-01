New York Times vai à Justiça contra o ChatGPT por direitos autorais | A TARDE

O jornal americano The New York Times (NYT) entrou na Justiça, nesta quarta-feira, 27, contra a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, e a Microsoft por violação de direitos autorais.

De acordo com o jornal, as empresas usaram “milhões” de artigos publicados pelo jornal para treinar a ferramenta de inteligência artificial. O jornal ainda acusa as empresas de “usar o conteúdo sem pagamento para criar produtos que substituem o Times e roubam audiência dele”.

A ação pede a responsabilização das big techs por “bilhões de dólares em prejuízos legais e reais” e pela “cópia e uso ilegais das obras valiosas e exclusivas”. O NYT também solicita a destruição de modelos de chatbots e dados levantados a partir de materais protegidos por direitos autorais.

A Microsoft é uma das principais investidoras da OpenAI, tendo aplicado cerca de U$ 13 bilhões na empresa de tecnologia.

O NYT é a primeira grande organização de mídia americana a processar as empresas, criadoras do ChatGPT e de outras plataformas populares de IA, por questões de direitos autorais associadas às suas obras escritas.Recentemente, a ferramenta também foi alvo de processo por direitos autorais da agência de fotografias GettyImages e por escritores famosos, como o criador de Game of Thrones, George R. R. Martin.