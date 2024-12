Noiva chora após convidados recusarem menu vegano e pedirem pizza

Imagem ilustrativa de buffet de casamento - Foto: Freepik

Uma noiva de 28 anos revelou estar decepcionada depois que os convidados do seu casamento recusaram o menu vegano para o evento e pediram pizza durante a festa. Ao Reddit, a mulher disse que não come carne há três anos e, por isso, decidiu fazer um jantar de recepção sem ingredientes de origem animal.

No relato, a internauta, que não teve o nome revelado, escreveu que evitou contar aos convidados que as refeições eram veganas para que não houvesse nenhum “preconceito”. Segundo ela, cada prato “foi criado para ser delicioso e satisfatório, independentemente da preferência alimentar”.

“Passamos meses trabalhando com um chef incrível para criar uma refeição gourmet de cinco pratos que, por acaso, era vegana — pense em cogumelos Wellington, risoto de trufas e tortas de vegetais assados. Gastamos quase US$ 15 mil (cerca de R$ 86 mil) só na comida.”

No entanto, a ideia deu errado quando seu irmão e seus primos pediram 20 pizzas. O parente ainda disse aos convidados que tinha “comida de verdade”. “Fiquei mortificada. Os fornecedores pareciam tão envergonhados, e vários convidados nem sequer tinham experimentado nosso menu cuidadosamente planejado.”

Quando a noiva decidiu confrontar o irmão, ele disse que sua tia havia mandado uma mensagem, dizendo que “toda a comida é só vegetais” e que eles “não podiam deixar as pessoas passarem fome em um casamento”. Para completar, os convidados estavam tirando fotos e tratando a situação como uma piada.

“Minha sogra postou no Facebook sobre como o casamento do filho dela foi ‘salvo pela pizza’ porque a noiva tentou ‘forçar todo mundo a comer comida de coelho’. Acabei chorando no banheiro, e meu marido pediu para meu irmão e os primos saírem”, relatou a mulher.

Ao final da postagem, a noiva afirmou que metade da sua família está chamando-a, bem como seu marido, de “presunçosos”, dizendo que eles arruinaram o próprio casamento ao “impor nossas crenças”. “Eles estão dizendo que deveríamos ter avisado as pessoas sobre o menu vegano”.

Nos comentários, a maioria dos internautas criticaram a noiva, alegando que a culpa era dela por não ter sido sincera sobre o cardápio. “‘Deliberadamente não mencionou que a comida era vegana’. Bom trabalho”, disse um usuário. Outro escreveu: “Você tentou enganá-los, eles enganaram você”.