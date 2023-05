Novas buscas por Madeleine McCann chegam ao fim com expectativa baixa

Nesta quinta-feira, 25, foram concluídas a busca mais recente por pistas e informações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, que aconteceu há 16 anos.

Os policiais coletaram amostras não especificadas em um reservatório de água no Algarve, perto de onde Madeleine desapareceu, mas não encontraram provas concretas.

Em anonimato, autoridades portuguesas afirmaram que não tinham esperanças de encontrar o corpo de Madeleine. Uma pessoa ligada às investigações em Portugal que pediu para não ser identificada afirmou à agência Reuters que a busca não iria resultar em nada.

Em comunicado, a polícia portuguesa disse que o material recolhido durante a operação de três dias, solicitada pela Alemanha, será entregue às autoridades alemãs.

As autoridades alemãs, que apontaram um suspeito no caso, têm ajudado equipes portuguesas a vasculhar a área perto ao resort em que Madeleine passava as férias com os pais em 2007.

Em 2022, promotores alemães nomearam Christian Brueckner como suspeito oficial do desaparecimento de Madeleine. Ele foi condenado por abuso de crianças e tráfico e está preso na Alemanha por ter estuprado uma idosa de 72 anos na mesma região de Algarve.

"É claro que há uma certa expectativa, mas não é alta", disse o promotor Christian Wolters à Reuters antes do fim das buscas.

Ele ainda salientou que os investigadores estão procurando pelo corpo, como também qualquer coisa que possa ajudar na investigação, como roupas.