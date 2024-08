O que são Houthis, grupo do Iêmen em conflito com Israel

Guerreiros Houthis - Foto: Mohammed Huwais/AFP

Os Houthis, com base no Iêmen, dominaram o noticiário internacional nos últimos dias após a escalada do conflito deles com Israel. Eles jogaram drones em Tel Aviv, que, por sua vez, bombardeou alvos do grupo.

A guerra, com os Houthis apoiando Hamas e Hezbollah, foi declarada em 31 de outubro. O principal foco dos iemenitas era afundar navios que adentravam o Mar Vermelho rumo a Israel.

Agora, o conflito é direto.

Como os Houthis foram fundados

A história do grupo remonta à década de noventa, quando a família Houthi criou um movimento religioso no norte do Iêmen.

O objetivo era recolocar os Xiitas no poder, lutando contra a influência da vizinha Arábia Saudita no país.

Movimento Houthi e a guerra no Iêmen

No final de 2014 iniciou-se após Sanaa passar a ser controlada pelos Houthis. Neste momento, a Arábia Saudita, com o apoio do Ocidente, interveio para frear a influência do Irã no país.

Neste momento, os Houthis dominam o norte do Iêmen, enquanto os Sauditas estão apoiados em Aden.

Eixo da Resistência

Os Houthis integram o chamado 'Eixo da Resistência', apoiado e financiado pelo Irã. Também fazem parte do movimento o Hamas e Hezbollah.

Apoio do Irã

Os mísseis e drones usados pelos Houthis possuem alta tecnologia e capacidade destrutiva. Os equipamentos militares são fornecidos pelo Irã, que visa aumentar sua influência na região.

Os grandes inimigos dos herdeiros do Império Persa são Israel, Arábia Saudita e o Ocidente como um todo.