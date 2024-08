Olimpíadas de Los Angeles 2028 terão cinco novos esportes

O Brasil, que atualmente ocupa a 16ª colocação com uma medalha de prata e duas de bronze, estaria, hipoteticamente, no top 10 do ranking geral - Foto: Divulgação | COI

Os Jogos Olimpícos de Paris estão oficialmente encerrado, mas os preparativos para as Olimpíadas de Los Angeles 2028 já começaram e com isso, diversas inovações para os fãs de esportes. Entre as principais novidades estão cinco novas modalidades que foram recentemente aprovadas pelo Comitê Organizador Local e pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). As novas adições são beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash.

A inclusão dessas novas modalidades não só diversifica a programação dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, como também amplia as oportunidades para atletas de diferentes partes do mundo competirem em esportes que, muitas vezes, têm menos visibilidade. Vamos explorar mais detalhadamente cada uma dessas novas modalidades e entender os motivos por trás de sua seleção para os Jogos de 2028.

O beisebol, um esporte profundamente enraizado na cultura dos Estados Unidos e com uma rica história olímpica, será reintroduzido nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A modalidade esteve presente em seis edições anteriores das Olimpíadas: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 e 2020. Seu retorno é uma resposta à demanda antiga de fãs e atletas que esperavam pelo restabelecimento do esporte no evento esportivo mais importante do mundo.

Já o flag football, uma adaptação do futebol americano, será uma das novidades nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Ao contrário do futebol americano tradicional, que utiliza tackles para interromper as jogadas, no flag football os jogadores devem retirar uma "bandeira" presa na cintura do adversário para parar a ação.

O críquete, um dos esportes mais populares em países como Índia, Paquistão e Austrália, fará seu retorno aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 após mais de cem anos. A modalidade foi disputada pela última vez em 1900. A inclusão do críquete visa atrair uma audiência global significativa, especialmente em regiões onde o esporte é uma verdadeira paixão nacional.

O críquete, um dos esportes mais populares em países como Índia, Paquistão e Austrália, fará seu retorno aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 após mais de cem anos. A modalidade foi disputada pela última vez em 1900. A inclusão do críquete visa atrair uma audiência global significativa, especialmente em regiões onde o esporte é uma verdadeira paixão nacional.

O lacrosse retornará aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 após mais de um século de ausência. Originalmente um esporte indígena norte-americano, o lacrosse combina elementos de hóquei e futebol, oferecendo uma mistura única de velocidade e habilidade que promete ser um espetáculo para os espectadores.

Já o squash fará sua estreia olímpica. Este esporte de raquetes, jogado em um ambiente fechado, exige grande reflexo e resistência dos jogadores. Com uma base global de entusiastas e atletas, a chegada do squash aos Jogos Olímpicos é aguardada com grande expectativa pela comunidade esportiva.

Por Que Essas Modalidades Foram Escolhidas?

O processo de seleção das novas modalidades para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 considerou uma análise detalhada de vários fatores cruciais:

Popularidade Global e Regional: Modalidades que possuem uma ampla base de fãs e são amplamente praticadas em diversas regiões foram priorizadas.

Potencial para Engajar e Atrair Novas Audiências: A capacidade de atrair novos espectadores e aumentar o interesse global pelos Jogos foi um critério importante.

Facilidade de Infraestrutura e Logística: A viabilidade de implementar as modalidades, considerando as instalações necessárias e a logística envolvida, foi avaliada.

Valores e Espírito Olímpico: Modalidades que refletem os valores fundamentais do olimpismo, como o espírito de fair play e inclusão, foram escolhidas.

Esses critérios foram essenciais para assegurar que as novas modalidades não apenas enriquecessem a programação dos Jogos, mas também promovem um espírito competitivo saudável e inclusivo. Com essas adições, os Jogos Olímpicos de 2028 prometem ser uma edição histórica e diversificada, oferecendo algo para todos os gostos e fortalecendo ainda mais o intercâmbio cultural e esportivo entre os países.