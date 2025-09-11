OMS alerta sobre evacuação de civis em Gaza enquanto ataques israelenses aumentam

Tedros Adhanom afirmou que ainda tem hospitais funcionando em Gaza - Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

“Aos civis de Gaza: a OMS e seus aliados permaneceram na Cidade de Gaza”, declarou a agência das Nações Unidas na rede social X.

O Exército israelense intensificou seus ataques contra esse centro urbano, o principal da Faixa de Gaza, com o objetivo de conquistá-lo. Nesta semana, anunciamos os civis a evacuarem.

“A OMS está consternada com a última ordem de evacuação”, afirmou no X o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ele declarou que a exigência israelense de que o milhão de habitantes da cidade se dirija ao que Israel chamou de uma "zona humanitária" no sul de Gaza é inviável.

Tedros destacou que metade dos hospitais ainda em funcionamento na Faixa se encontram na Cidade de Gaza e que o "sistema de saúde enfraquecido do território não pode se dar ao luxo de perder nenhuma dessas instalações".

Operações em Gaza

Israel realiza operações em Gaza desde outubro de 2023, após um ataque mortal lançado de lá pelo grupo islâmico Hamas que feriu a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais.

A retaliação de Israel já causou a morte de mais de 64 mil palestinos, também em sua maioria civis, segundo cifras do Ministério da Saúde de Gaza, administrada pelo Hamas, e considerações confidenciais pela ONU.

As Nações Unidas declararam estado de fome em algumas áreas de Gaza, algo que Israel negou.