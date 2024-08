Oposição diz que Freddy Superlano foi torturado pelo regime de Maduro

Coordenador Político Nacional Freddy Superlano - Foto: Miguel ZAMBRANO / AFP

O partido político Voluntad Popular (VP) disse nesta quarta-feira, 31, que o Coordenador Político Nacional Freddy Superlano está sendo torturado pelo regime político do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

“Recebemos informações de fontes ligadas ao chavismo sobre a prática de tortura contra nosso Coordenador Político Nacional Freddy Superlano, com o objetivo de fazê-lo confessar o falso plano traçado criado por porta-vozes do regime como Tarek William Saab”, disse o partido no X (antigo Twitter).

🚨 ALERTA INTERNACIONAL: Responsablemente debemos denunciar al país a esta hora que hemos recibido informaciones desde fuentes vinculadas al chavismo sobre la práctica de torturas contra nuestro Coordinador Político Nacional Freddy Superlano, con el objetivo de hacerlo confesar… — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) July 31, 2024

O Vontad Popular denunciou nesta terça-feira, 30, a detenção do líder Superlano pelas autoridades venezuelanas. O VP fez um alerta sobre uma "escalada repressiva" em meio aos protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro.



O partido ainda pediu ajuda à ONU para saber o estado de saúde do líder. “Estamos muito preocupados com a repetição de práticas classificadas como crimes contra a humanidade que estão atualmente a ser investigadas pelo Tribunal Penal Internacional”, disse.

Segundo declarou Alfredo Romero, diretor da ONG Foro Penal Venezolano, ao menos 11 civis morreram nos protestos que eclodiram em Caracas e em outras cidades da Venezuela contra a reeleição do presidente chavista Nicolás Maduro, informaram nesta terça-feira, 20, quatro organizações de defesa dos direitos humanos. Foram mobilizados diversos protestos em várias partes do país.