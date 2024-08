Saiba quem é Freddy Superlano, líder venezuelano sequestrado

Líder de oposição foi detido nesta terça-feira,30, pelas autoridades venezuelanas, conforme denunciou seu partido Vontade Popular - Foto: YURI CORTEZ / AFP

Sequestrado pelas autoridades venezuelanas, nesta terça-feira, 30, o líder da oposição Freddy Superlano é um político do partido Voluntad Popular (VP), tem histórico de embates com o governo Nicolás Maduro e já teve a eleição cassada pelo Conselho Nacional Eleitoral do país.

Freddy Francisco Superlano, de 47 anos, é casado com Aurora Silva e pai de seis filhos. Ele recusou a candidatura do VP às primárias presidenciais da oposição venezuelana em favor de María Corina Machado, da organização Vente Venezuela.



Superlano é o fundador desse partido em Barinas, seu estado natal. Estudou duas licenciaturas, engenharia de sistemas e educação, e dedicou-se ao ensino por mais de 15 anos. Posteriormente, concluiu o mestrado em gestão e liderança educacional.

Freddy foi eleito deputado por Barinas, quando a oposição venceu por maioria a Assembleia Nacional, onde assumiu a presidência da Comissão Permanente de Fiscalização em 2018 e 2019.

Em 2017, ele se candidatou ao governo de Barinas, no entanto, Argenis Chávez, irmão do falecido presidente Hugo Chávez, o derrotou na disputa. Superlano questionou esses resultados.

Já no ano de 2019, superlano esteve envolvido em um incidente durante uma tentativa de levar ajuda humanitária para o território venezuelano, que não teve autorização do governo Maduro. Tanto ele como o seu primo e assistente relataram terem sido drogados por duas mulheres. Um membro de sua família perdeu a vida como resultado do incidente.

Dois anos depois, concorreu mais uma vez ao governo de Barinas e embora de primeira o boletim o Conselho Nacional Eleitoral tenha anunciado que Argenis Chávez estava na frente, após completar a contagem dos minutos, uma semana depois foi anunciada a vitória de Superlano.No entanto, mesmo com o resultado, o Supremo Tribunal de Justiça, surpreendentemente, informou que ele estava inabilitado para exercer cargos públicos e que as eleições deveriam ser repetidas.

De acordo com a decisão do mais alto tribunal do país, que citou números do Poder Eleitoral, Superlano obteve 37,6% contra 37,21% do candidato do governista Partido Socialista Unido da Venezuela. A CNE não deu explicações sobre como conseguiu registar a candidatura, fazer campanha e chegar ao dia das eleições caso fosse desclassificado.

Atualmente, ele é coordenador nacional da Voluntad Popular e assumiu a candidatura para substituir o ex-presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que em abril passado foi aos Estados Unidos argumentando que foi vítima de perseguições e relatando ameaças contra ele e sua família.



Sequestro



O líder de oposição foi detido nesta terça-feira,30, pelas autoridades venezuelanas, conforme denunciou seu partido Vontade Popular (VP), que fez um alerta sobre uma "escalada repressiva" em meio aos protestos contra reeleição do presidente Nicolás Maduro.



"Devemos denunciar responsavelmente ao país que há poucos minutos foi sequestrado o nosso coordenador político nacional, Freddy Superlano", anunciou na rede social X o partido VP, que incluiu um vídeo na mensagem, que mostra o momento da detenção.

Confira o vídeo que circula nas redes sociais do momento do sequestro :

Ex-deputado e líder da oposição a Maduro é sequestrado na Venezuela



reddy Superlano, um dos líderes da oposição na Venezuela, foi sequestrado na manhã desta terça-feira (30/7) pelas autoridades locais. A denúncia foi realizada pelo partido pelo qual ele é filiado, o Voluntad… pic.twitter.com/jzkwV93KDW — news and ufology (@newsandufology) July 30, 2024

VEJA MAIS

>> Ceni aprova atuação do Bahia, mas vê Botafogo favorito na Copa do Brasil

>> Cauly desencanta, Bahia empata com Botafogo e decide vaga na Fonte