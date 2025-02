Palestinos podem retornar ao norte de Gaza nesta segunda

Medida deve permitir que cerca de 650 mil palestinos retornem à Faixa de Gaza - Foto: MENAHEM KAHANA

Em declaração, o exército de Israel permitiu que os moradores da Faixa de Gaza retornem ao norte do território a pé pela estrada costeira a partir da madrugada desta segunda-feira, 27, e também em veículos pela estrada oriental de Salahudeen.

Os militares também alertaram contra a aproximação dos civis das posições das forças israelenses.“A transferência de militantes ou armas por essas rotas para o norte da Faixa de Gaza será considerada uma violação do acordo. Não cooperem com nenhuma entidade terrorista que possa tentar explorá-los para transferir armas ou materiais proibidos”, explicaram.

A nova medida teve intermédio do Catar e do Egito, e deve permitir que aproximadamente 650 mil palestinos deslocados no centro e sul da Faixa de Gaza retornem para casa no norte.

Israel já deveria ter permitido o retorno dos palestinos no último sábado, 25, segundo acordo, mas o governo israelense afirmou que por falha do Hamas em entregar uma lista detalhando quem dos reféns programados para libertação estava vivo ou em libertar Arbel Yehud era uma violação do acordo.

Já o Hamas comentou que entregou aos mediadores as informações necessárias sobre a lista de reféns israelenses que serão libertados durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo de Gaza.

O Catar afirmou que a civil Arbel Yehud, o soldado Agam Berger e outro refém serão soltos pelo Hamas antes da próxima sexta-feira sexta-feira, 31.