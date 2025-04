Papa Francisco aparece mais uma vez antes da Semana Santa

A última visita do papa à Basílica de Santa Maria Maior, havia sido em 14 de dezembro de 2024 - Foto: AFP

Em homenagem à Nossa Senhora antes da Semana Santa, que começa neste Domingo de Ramos, 13, o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, neste sábado, 12,

De acordo com comunicado do Vaticano, o pontífice “se deteve em oração diante do ícone da Virgem, Salus Populi Romani”.

Depois de receber alta do hospital, há três semanas, Francisco parou na frente da basílica para entregar flores à imagem da Virgem Maria.

A última visita do papa à Basílica de Santa Maria Maior, das mais de 100 realizadas, foi no último dia 14 de dezembro de 2024.

O papa teve alta do hospital há três semanas após mais de um mês internado com problemas respiratórios. Os médicos prescreveram ao pontífice de 88 anos, dois meses de repouso para permitir que seu corpo se recupere totalmente, o que significa que ele pode passar boa parte ou toda a Semana Santa sem aparecer ao público.



Na última quinta-feira, 10, o pontífice fez uma visita surpresa à Basílica de São Pedro, no Vaticano.