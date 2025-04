Morre aos 80 anos, Max Romeo, lenda do reggae

Max Romeo, lenda do reggae jamaicano - Foto: Reprodução | Groovin Mood

Morreu na sexta-feira, 11, Max Romeo, lenda do reggae jamaicano aos 80 anos. A informação foi divulgada pela filha a cantora Xana Romeo ao portal Dancehall Mag.

O artista teve complicações cardíacas e estava internado em uma clínica na Jamaica. “A família está arrasada neste momento. Meu pai, Maxie Smith, não está mais nesta dimensão, não está aqui para que eu possa falar com ele, mas ele continua vivo. A família está de luto e pede privacidade neste momento.”

Maxwell Livingston Smith nasceu em 22 de novembro de 1944, em St. D'Acre, St. Ann, Jamaica. A carreira de Max Romeo começou em 1965 como vocalista do The Emotions, junto com Kenneth Knight e Lloyd Shakespeare. Em 1966, o grupo teve seu primeiro sucesso, com "(Buy You) A Rainbow", produzido por Lack. O The Emotions lançou vários singles de sucesso e, em 1968, Max Romeo, começou sua carreira solo em 1968.

Com o single Wet Dream, ele alcançou o Top 10 do Reino Unido apesar de sua letra polêmica. Wet Dream levou o artista ao seu primeiro álbum, A Dream, lançado no ano seguinte.