Papa Francisco vai celebrar Angelus online por conta de resfriado

No dia seguinte, ele presidirá outra missa e pronunciará a mensagem “Urbi et Orbi” - Foto: Tiziana FABI | AFP

O papa Francisco, que está resfriado, celebrará a oração do Angelus de domingo (22) online, e não da janela do palácio apostólico na Praça de São Pedro, no Vaticano, informou a assessoria de comunicação do pontífice neste sábado.

Leia mais:

>> Signo Chinês: saiba o que é e descubra o seu

>> Joe Biden confirma presença em posse de Trump: "É claro"

>> Papa Francisco completa 88 anos e atinge marca histórica

"Devido ao frio intenso, em conjunto com os sintomas de resfriado que se manifestaram nos últimos dias, o papa Francisco celebrará a oração do Angelus no domingo, 22 de dezembro, da capela da Casa Santa Marta", sua residência no Vaticano, afirma uma mensagem em italiano postada no Telegram.

O Vaticano especificou que essa decisão também foi tomada em vista dos “compromissos agendados para a próxima semana”.

O Papa recebeu no sábado, em duas audiências separadas, membros da Cúria Romana, o “governo” da Igreja Católica, assim como funcionários da Santa Sé e do 'Governatorato' do Vaticano.

A próxima semana será agitada para o jesuíta argentino de 88 anos, que abrirá a porta sagrada na Basílica de São Pedro na terça-feira, 24 de dezembro, marcando o início do Jubileu da Igreja Católica, que terá duração de um ano.

No mesmo dia, ele celebrará a missa de Natal.

No dia seguinte, ele presidirá outra missa e pronunciará a mensagem “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo) e, em 26 de dezembro, Dia de Santo Estêvão, ele abrirá uma porta sagrada na prisão romana de Rebibbia e celebrará uma missa.