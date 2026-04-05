IGREJA CATÓLICA
Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra
Pela primeira vez, pontífice celebrou missa da Ressurreição de Jesus
Por Ane Catarine
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O Papa Leão XIV celebrou neste domingo, 5, a missa de Páscoa na Praça de São Pedro, no Vaticano. Durante a celebração, desejou "feliz Páscoa" em diversos idiomas, incluindo o português.
"Feliz Páscoa. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, presente entre nós", disse o pontífice em português.
Veja o vídeo:
Milhares de fiéis acompanharam a missa, que contou com cantos e diversas referências à ressurreição de Jesus.
O local foi decorado com cerca de 60 mil flores, dispostas em fileiras à frente do púlpito principal.
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Essa foi a primeira missa pascal celebrada por Leão XIV desde que se tornou papa, há cerca de 11 meses.
Sermão religioso?
No sermão, o pontífice pediu que "aqueles que têm o poder de desencadear guerras escolham a paz" e criticou a "indiferença" diante de conflitos e das milhares de mortes.
Há uma semana, ele havia afirmado que "Deus não ouve orações de líderes que promovem guerras", uma mensagem interpretada como recado ao governo dos Estados Unidos em meio ao conflito no Oriente Médio.
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