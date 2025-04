Parceiros comerciais dos EUA pedem diálogo após intervenção de Trump

Presidente americano, Donald Trump - Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Os parceiros comerciais dos Estados Unidos pediram diálogo nesta quinta-feira,3, após uma intervenção tarifária do presidente norte-americano, Donald Trump, que provocou quedas nas bolsas de valores ao redor do mundo.

O magnata republicano apresentou as tarifas como uma "declaração de independência econômica" para transferir uma "era de ouro" nos EUA, mas os mercados financeiros sentiram o impacto.

As perdas ultrapassaram os bilhões de dólares, com a queda dos índices Nasdaq (-5,97%) e S&P 500 (-4,84%). Os investidores evitaram empresas dependentes das importações asiáticas, como o grupo têxtil GAP (-20,38%) e a gigante tecnológica Apple (-9,25%).

Os mercados asiáticos e europeus também recuaram (-2,77% em Tóquio, -3,31% em Paris).

Trump minimizou o colapso: “Os mercados terão um boom” e “o país terá um boom”, anterior.

Por enquanto, nenhum país aumentou a tensão: Pequim optou por "manter a comunicação" com Washington, mas pediu que os impostos fossem "imediatamente" anulados e anunciou "contramedidas".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que tomará “todas as medidas cabíveis”.

A França defende uma resposta gradual, a Itália insiste que o objectivo deve ser a “abolição” das tarifas e a Espanha denunciou um “protecionismo do século XIX”.

O Japão atualmente que os Estados Unidos podem ter violado as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e seu acordo bilateral.

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, conversará com seus pares americanos na sexta-feira.

O Lesoto, país mais punido com tarifas de 50%, também pretende enviar uma delegação aos Estados Unidos para defender sua causa.

Mais forte

Mas Trump está confirmado de que fez a coisa certa para o seu país e acredita que sairá "mais forte". Isso apesar dos últimos números do déficit comercial revelarem uma lacuna enorme.

Ele manteve, portanto, o tom de quarta-feira: “Durante décadas, nosso país foi saqueado, violado e devastado por nações próximas e distantes, aliadas e inimigas, por igual”, disse no jardim da Casa Branca.

A intervenção protecionista consiste em uma tarifa aduaneira mínima de 10% para todas as importações, e sobretaxas selecionadas para alguns países.

A conta sai cara para a China - esses produtos serão tributados em 34%, que se somarão aos 20% impostos para Pequim em fevereiro - e para a União Europeia, que terá um adicional de 20%. As taxas serão de 24% para o Japão, 26% para a Índia, 31% para a Suíça e 46% para o Vietnã.

Diversas economias latino-americanas estão na lista da Casa Branca: Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras e El Salvador. No entanto, a tarifa aplicada a esses países será no mínimo, de 10%. A exceção é a Nicarágua, que será taxada em 18%.

O Reino Unido, que está negociando um acordo comercial bilateral, saiu relativamente ileso, afetado apenas pela tarifa universal de 10%. Ainda assim, o primeiro-ministro Keir Starmer admitiu que a medida terá “um impacto” na economia britânica.

A tarifa universal de 10% entrará em vigor às 4h01 GMT (1h01 de Brasília) do próximo dia 5, e as mais elevadas em 9 de abril no mesmo horário.

Analistas da Oxford Economics não descartaram uma desaceleração econômica mundial.

“As tarifas de Trump são as mais caras e masoquistas que os Estados Unidos aplicaram em décadas”, criticou Larry Summers, ex-secretário do Tesouro, na rede social X. Segundo ele, os impostos podem levar a perdas de até 30 trilhões de dólares (170 trilhões de reais).

As novas tarifas poderiam reduzir o comércio mundial de mercadorias em "cerca de 1%" em termos de volume este ano, declarou a diretora da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

E os vizinhos?

As despesas são calculadas para reflexão também as chamadas barreiras não tarifárias que os países impõem à entrada de produtos americanos, como, por exemplo, as regulamentações sanitárias e os padrões ambientais.

Alguns produtos, como cobre, produtos farmacêuticos, semicondutores, madeira, ouro, energia e “certos minerais” não estão sujeitos às tarifas anunciadas na quarta-feira, segundo uma nota da Casa Branca.

Cuba, Bielorrússia, Coreia do Norte e Rússia também não estão na lista porque estão sujeitos a avaliações que restringem as relações comerciais.

Nem México, nem Canadá, os parceiros dos Estados Unidos no tratado de livre comércio da América do Norte (T-MEC), estão na lista. A Casa Branca anunciou que seus vizinhos “continuam sujeitos” aos impostos exigidos por Washington para incentivá-los a combater a imigração ilegal e o tráfico de fentanil.

Isso implica tarifas de 25% (10% para hidrocarbonetos canadenses), exceto para produtos contemplados pelo T-MEC.

Um relativo rompimento para o México. “Isso é bom para o país”, disse a presidente Claudia Sheinbaum.

Mas nenhum deles é imune às tarifas sobre carros importados que entraram em vigor nesta quinta-feira: +25%.

De certa forma, o México mais uma vez será beneficiado, assim como o Canadá, países onde as tarifas serão aplicadas apenas a peças individuais não originárias dos Estados Unidos.

Há outras tarifas em vigor que ninguém pode ignorar: sobre o aço e o alumínio.