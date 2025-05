Páscoa já foi motivo de desavença entre Harry e William; entenda

Príncipes Harry e William - Foto: Reprodução | Instagram

O príncipe Harry revelou que a Páscoa já foi motivo de desentendimento entre ele e o irmão mais velho, William. A informação está no primeiro livro de memórias, Spare, lançado em janeiro de 2023.

Segundo o duque de Sussex, o primogênito do rei Charles III e a esposa, Kate Middleton, teriam ficado chateados por não terem recebido presentes de Páscoa dele e de Meghan Markle.

O assunto veio à tona durante uma discussão na propriedade de William e Kate, quando Harry e Meghan foram convidados para um chá a fim de apaziguar a situação.

“Presentes de Páscoa? Isso existia? William e eu nunca tínhamos trocado presentes de Páscoa. Papai, claro, sempre fazia um grande estardalhaço em torno da Páscoa, mas isso era papai. Mesmo assim, se William e Kate ficaram chateados, pedimos que nos desculpassem”, escreveu o caçula na autobiografia.

Relação conturbada

O conturbado relacionamento entre os irmãos tem altos e baixos. Afirma-se que a briga entre os príncipes começou dentro dos palácios, mas se tornou pública após o caçula de Charles dar uma entrevista bombástica, acusando a família real de racismo.

No livro A Batalha dos Irmãos, o historiador Robert Lacey alegou que o desentendimento teve início quando Harry começou a namorar Meghan Markle. William sugeriu que ele não a pedisse em noivado, até que ela entendesse a dinâmica da realeza. Harry ficou furioso com William, mas eles acabaram fazendo as pazes antes do casamento.

A briga voltou a esquentar meses depois, quando um funcionário do palácio denunciou Meghan por assédio moral a William. O primogênito, então, teria procurado o irmão mais novo e os dois engataram em uma grande discussão.

Ao perceber que o irmão e a cunhada não mudaria de postura, William os expulsou da fundação que geriam juntos. Como resposta, Harry optou por viver em outra cidade, longe da família.

A distância entre eles só cresceu ao longo dos anos, ao ponto de Harry e Meghan pedirem para sair da realeza. Eles, inclusive, revelaram em uma entrevista que William e Kate nunca acolheram a ex-atriz na família.