Pastor é sequestrado enquanto realizava culto

Igreja pediu orações pela libertação do pastor, identificado como Josh Sullivan - Foto: Reprodução

Um pastor foi sequestrado por homens armados enquanto realizava um culto. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 10, em uma igreja localizada em Motherwell, município próximo à cidade portuária de Gqeberha, na província do Cabo Oriental, na África do Sul.

De acordo com informação do site 'ABC News', a igreja confirmou o sequestro em uma postagem no Facebook e pediu orações pela libertação do pastor, identificado como Josh Sullivan.

De acordo com a polícia sul-africana, o crime ocorreu por volta das 19h (horário local). Ao menos quatro homens armados invadiram o templo durante a celebração e abordaram o pastor. Testemunhas disseram que os criminosos obrigaram o pastor a entrar no próprio carro, um Toyota 4Runner prata, e fugiram em seguida.

O veículo foi encontrado abandonado logo depois em Motherwell. Desde então, um grupo especial de investigação, formado por diferentes unidades da polícia, foi mobilizado para tentar localizar o missionário e capturar os envolvidos.

O tenente-general Avele Fumba, da Polícia Sul-Africana, confirmou que o caso está sendo tratado como sequestro. Ele evitou divulgar o nome ou a nacionalidade da vítima, mas a igreja nos Estados Unidos e a própria mãe do pastor confirmaram sua identidade.

"Como mãe, você nunca pensa que algo assim vai acontecer com seu filho, mas a fé é o que sustenta a gente nesse momento de incerteza", disse Tonya Rinker, mãe do pastor. “Joshua tem um coração voltado para servir, é um homem generoso, espirituoso e sempre pronto para fazer alguém sorrir. Ele é um excelente pai, marido e filho."