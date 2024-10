Perigoso? Homem rompe aorta durante masturbação e passa por cirurgia

Paciente de 59 anos tinha histórico de pressão alta - Foto: Divulgação / Hospital Mount Sinai

Um homem de 59 anos, morador de Nova York, passou por uma delicada cirurgia de emergência após sofrer uma rara ruptura da aorta, artéria que transporta o sangue do coração para o resto do corpo. O evento ocorreu enquanto o paciente se masturbava e foi relatado por médicos do Hospital Mount Sinai, em Nova York, em um artigo publicado na revista Clinic and Experimental Emergency Medicine. O caso chama atenção pela natureza incomum da apresentação e serve como um alerta para equipes médicas quanto à necessidade de diagnósticos rápidos em situações semelhantes.

A dissecção aórtica, como é chamada a ruptura da aorta, é uma condição grave que pode ser fatal se não tratada imediatamente. Embora seja um evento raro, o paciente possuía fatores de risco que podem ter contribuído para o quadro. Ele apresentava histórico de hipertensão, uma forma rara de pancreatite crônica e insuficiência renal crônica. Curiosamente, o homem era fisicamente ativo e havia corrido 5 km no dia anterior ao incidente.

Diferentemente dos sintomas clássicos de dissecção aórtica, que incluem dor no peito, nas costas, falta de ar e perda de consciência, o paciente relatou sentir tontura, formigamento nas mãos e rigidez na mandíbula. Inicialmente, ele tentou descansar para aliviar o mal-estar, mas, após um episódio de incontinência urinária, decidiu procurar ajuda médica e chamou uma ambulância.

Leia mais:

>> Milton vira furacão de categoria máxima e ameaça México e Flórida

>> Israel anuncia operação militar na costa sul do Líbano

Os exames iniciais revelaram que o homem apresentava pressão arterial extremamente baixa e pulso lento. Mesmo no hospital, ele continuou a sentir tonturas ao tentar caminhar. Com uma bateria de exames cardíacos, foi confirmada a dissecção aórtica, e o paciente foi levado para uma cirurgia de emergência, onde teve a parte afetada da aorta e a válvula aórtica substituídas por um implante flexível e resistente.

Embora o paciente tenha se recuperado bem, os médicos do Hospital Mount Sinai destacaram que o caso é um lembrete importante de que nem sempre a dissecção aórtica se manifesta com dor. “Aproximadamente 6,4% das dissecções aórticas se apresentam sem dor no peito. Este caso reforça que a dissecção da aorta pode estar presente sem dor. Os médicos de emergência devem manter um alto índice de suspeita de síndrome aórtica em todos os pacientes do departamento de emergência e considerar apresentações e manifestações atípicas de dissecção aórtica”, afirmaram os especialistas no artigo.

Apesar da relação direta entre a masturbação e o rompimento da aorta não ter sido esclarecida, os médicos acreditam que a pancreatite crônica pode ter sido um fator de risco importante para o desfecho.