Pesquisa revela qual a posição mais prazerosa para as mulheres no sexo

Se tratando de sexo, todos querem chegar no ápice do prazer. Por isso é comum que alguns casais topem diversos tipos de aventuras. Mas será que existe uma posição mais eficaz para que a mulher tenha orgasmos? De acordo com os pesquisadores da clínica de ginecologia New H Medical, nos EUA, sim!



Segundo eles, a posição "papai e mamãe" com um travesseiro sob a pélvis da mulher para que a inclinação do corpo dela fique maior, é ótima para estimular o fluxo sanguíneo do clitóris.



Essa inclinação na região da ‘pepeka’, faz ela ficar mais relaxada e aberta, facilitando a saliência. As partes íntimas dos parceiros ficam mais juntinhas e dessa forma há um estímulo maior do clitóris.

Além disso, a penetração será mais profunda, fazendo que o pênis alcance partes que normalmente não são alcançadas.



De acordo com o jornal Extra, o estudo publicado no Journal of Sexual Medicine, foi realizado com os pesquisadores examinando um casal de voluntários enquanto faziam sexo em cinco posições populares por cerca de 10 minutos.



Kimberly Lovie médica que liderou o estudo, falou sobre as pesquisas. “Os supostos benefícios de várias posições sexuais são descritos em várias revistas, livros e fóruns públicos. No entanto, há poucas pesquisas científicas que avaliem a associação entre as diferentes posições do coito e sua capacidade de produzir orgasmo feminino".



O foco da pesquisa era comparar o fluxo sanguíneo do clitóris antes e depois do coito em cada uma das posições realizadas após o tempo padronizado. O estudo também apontou a posição que menos dá prazer para a mulherada na hora “H’.



Ainda segundo a médica, “a posição ajoelhada/entrada por trás produz a menor quantidade de contato direto do clitóris e resultou em um aumento insignificante no fluxo sanguíneo em comparação com as posições face a face”, explicou.