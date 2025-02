Pesquisadores registram, pela 1ª vez, peixe 'diabo negro' à luz do dia

O avistamento ocorreu no último dia 26 de janeiro - Foto: Domínio Público

Pesquisadores da ONG espanhola Condrik Tenerife registraram o peixe "diabo negro" (Melanocetus johnsonii) pela primeira vez à luz do dia. O avistamento ocorreu no último dia 26 de janeiro, enquanto a expedição retornava ao porto após uma jornada de pesquisas sobre tubarões.

Um vídeo, registrado pelo fotógrafo de fauna marinha David Jara em parceria com os biólogos marinhos Laia Valor, Marc Martín e Antonio Sabuco, mostram o momento em que o animal se aproxima da superfície.

Segundo a ONG, o peixe abissal, conhecido por habitar as profundezas do oceano, foi visto a apenas dois quilômetros da costa de Tenerife, um evento extremamente raro, já que sua espécie normalmente vive a profundidades que variam entre 200 e 2 mil metros.

Veja o video

“Diablo negro”



Porque filmaron por primera vez al terrorífico diablo negro del abismo en la costa de Tenerife. pic.twitter.com/JAz62R0rFQ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 7, 2025

Ao jornal espanhol "El Mundo", Laia Valor descreveu o momento como surpreendente. "Vimos algo estranho na água, parecia um objeto negro. Quando nos aproximamos, percebemos que era o diabo negro", afirmou.

Ainda de acordo com a ONG, este pode ser o primeiro avistamento registrado no mundo de um diabo negro adulto, vivo, à luz do dia e na superfície, algo nunca antes documentado dessa forma.

Até o momento, os registros dessa espécie haviam sido limitados a larvas, exemplares adultos mortos ou imagens capturadas com submarinos.

Contudo, o motivo para a presença do peixe tão próxima da superfície ainda é incerto, mas o Melanocetus johnsonii avistado estava debilitado, o que pode ter explicado sua aproximação.