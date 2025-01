Petição para banir poltronas reclináveis em aviões ganha força

Segundo a revista Travel and Leisure e a CNBC, mais de 186 mil assinaturas de viajantes já foram recolhidas. - Foto: Frank Duenzl/Picture-Alliance/AFP/Arquivo

Um abaixo-assinado que pede a proibição das poltronas reclináveis em aviões nos EUA e em parte do Canadá (exceto Quebec) tem ganhado força. Segundo a revista Travel and Leisure e a CNBC, mais de 186 mil assinaturas de viajantes já foram recolhidas.

A ideia veio ironicamente da La-Z-Boy, uma empresa famosa por suas poltronas reclináveis para casa, super conhecidas por aparecerem na série ‘Friends’. A diretora de marketing da La-Z-Boy, Nelly Martinez Garza, explicou que, mesmo com quase 100 anos de inovação em poltronas confortáveis, o conforto de um não deve vir às custas do outro. Por isso, a camapnha segue o #BanReclining: só porque você pode reclinar, não significa que deve.

Reclinar ou não?

Na classe econômica, o espaço é super reduzido e, embora reclinar ajude alguns a descansar, outros acabam espremidos, especialmente quem tem pernas longas. E quem reclina com muita vontade pode derrubar bebidas e pertences dos vizinhos, causando um baita transtorno.

Aparentemente, não é só a La-Z-Boy que se incomoda com isso, já que milhares de pessoas assinaram a petição no site banreclining.com. E tem um incentivo: quem assina pode ganhar uma poltrona para casa e US$ 500 para gastar no próximo voo.

Nas redes sociais, as opiniões estão divididas. Tem gente contando histórias de horror com vizinhos de voo, enquanto outros acham a reclamação exagerada e dizem que vão continuar reclinando suas poltronas. Alguns até sugerem que a La-Z-Boy leve a questão para fabricantes de aeronaves como a Boeing, que ainda não se manifestou.

Uma pesquisa da La-Z-Boy com o instituto The Harris Poll mostrou que 41% dos americanos apoiariam a proibição de reclinar poltronas em voos domésticos, segundo a Newsweek.

Para quem sofre com os vizinhos da frente, uma dica é investir em poltronas próximas às saídas de emergência, onde há mais espaço para as pernas.

Para assinar a petição, é necessário estar nos EUA ou no Canadá e ser maior de 18 anos. As assinaturas começaram a ser recolhidas em 13 de novembro e vão até 25 de janeiro de 2025.