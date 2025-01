Previsão do tempo indica clima estável em grande parte da Bahia

No domingo, 19, o tempo deve ser firme e estável - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A previsão do tempo neste final de semana na Bahia, de acordo com informações divulgadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), é que o clima será estável com céu variando entre parcialmente nublado e claro. Em algumas regiões, como o Recôncavo, Nordeste e Sul, devem registrar chuvas leves devido à combinação de calor e umidade.

Leia mais:

>> Primeiro fim de semana de 2025: veja a previsão do tempo para Salvador

>> Salvador terá ajuda nacional após alerta para eventos climáticos

No sábado, 18, o tempo deve ficar firme na maior parte do estado, com céu parcialmente nublado. Nas regiões do Recôncavo, Nordeste e Baixo Sul, existe a possibilidade de chuvas leves. Em Salvador, o céu deve ficar parcialmente nublado e com chuvas isoladas. A capital baiana deve apresentar temperaturas variando entre 25°C e 30°C. Além disso, as cidades de Paulo Afonso, Juazeiro e Itaberaba terão máximas em torno de 34°C.

Para o domingo (19), a maior parte do estado continuará com tempo firme e estável. Chuvas fracas são esperadas no Recôncavo e no Sul, enquanto o centro-oeste baiano terá pouca nebulosidade. As temperaturas podem alcançar 33°C em cidades como Barra e Itaberaba, enquanto Vitória da Conquista terá mínimas de 17°C.

Balneabilidade

O Inema também divulgou o Boletim de Balneabilidade que classifica as prais como próprias ou impróprias para o banho. A análise é realizada com base na presença da bactéria Escherichia coli (E. coli), que serve como indicador microbiológico de contaminação fecal, conforme os critérios estabelecidos pela Resolução nº 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Confira as praias impróprias em Salvador:

São Tomé de Paripe - Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia.

Tubarão - Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento.

Periperi - Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea.

Penha - Em frente à barraca do Valença.

Bogari - Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes).

Bonfim - Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia.

Pedra Furada - Atrás do Hospital Sagrada Família, em frente à ladeira que dá acesso à praia.

Rio Vermelho - Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana.

Amaralina - Em frente à Rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião.

Boca do Rio - Em frente ao posto Salva Vidas.

Patamares - Em frente ao posto Salva Vidas Patamares. Próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe.

Itapuã - Em frente à Sereia de Itapuã.

Farol de Itapuã - Em frente à Rua da Música (Rua K)