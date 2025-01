Primeiro fim de semana de 2025: veja a previsão do tempo para Salvador

No sábado, 4, o dia começará com sol - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

O primeiro final de semana de 2025 trará variações climáticas para Salvador, segundo informações do Climatempo. No sábado, 4, o dia começará com sol e pancadas de chuva pela manhã. Durante a tarde, haverá redução de nuvens, proporcionando períodos de céu mais limpo. A temperatura varia entre 24°C e 33°C.

Já no domingo, 5, o clima será mais fechado, com o dia todo marcado por céu nublado e chuva intermitente, incluindo possibilidade de garoa. A temperatura varia entre 25°C e 30°C.