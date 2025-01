Fiéis marcam presença na Igreja do Bonfim nos primeiros dias de 2025

Fiéis foram à Basílica na Colina Sagrada - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE

Entre a última quarta-feira, 1º, e quinta-feira, 2, as grades da Igreja do Bonfim, em Salvador, ganharam mais cor, com as novas fitinhas que foram amarradas nos dois primeiros dias de 2025. Já para esta sexta, 3, data em que é realizada a tradicional “Sexta-feira da Proteção”, a previsão é que centenas de fiéis compareçam à Basílica.

Porém, aqueles que, por algum motivo, não puderem comparecer, para acompanhar de perto as celebrações da primeira sexta do ano, aproveitaram a quinta-feira para agradecer pelas graças alcançadas em 2024, e renovar os pedidos para o ano que se inicia.

Rosângela Santos, por exemplo, teve um bom motivo para ir agradecer pessoalmente. "Vim trazer minha filha e agradecer por uma cirurgia que ela fez e deu tudo certo. Antes dela se internar, eu pedi ao Senhor do Bonfim para que tomasse a frente, e hoje viemos agradecer porque cremos que ele intercedeu", disse.

Para a Sexta-feira da Proteção serão realizadas 13 missas na Colina Sagrada, nos seguintes horários: 5h, 06h, 07h, 08h, 09h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h. Além dos três pedidos, feitos ao amarrar a fitinha, os fiéis também terão a opção de fazer as preces em formato de anotações. Para isso serão espalhadas, na praça do Senhor do Bonfim, caixas para que as pessoas escrevam seus pedidos e, em seguida, deposite.

Quem não conseguir acompanhar as celebrações pessoalmente pode assistir a transmissão ao vivo que será realizada nas missas 07h, 09h, 11h e 17h através das redes sociais da Basílica Santuário: Instagram (@bonfimsantuario), Facebook (Basílica Santuário do Senhor do Bonfim) e YouTube (@SenhordoBonfimSalvador).

Devoção renovada

O ditado popular diz que o 'o bom filho à casa torna'. Não à toa que quem também marcou presença na Basílica foi Renato Jambeiro. Natural de Salvador, mas atualmente morando em Brasília, no Distrito Federal, ele colocou a Igreja do Bonfim como prioridade no seu roteiro de locais para visitar na capital baiana. "Aproveitando a minha passagem por Salvador para visitar a família e, como de costume, vim aqui agradecer pelo ano de 2024 que, graças a Deus, foi de saúde e tranquilidade para mim e para meus familiares. Ao mesmo tempo, venho pedir proteção para 2025 e, claro, levar comigo essa energia de fé e tradição que a Basílica e a Bahia têm", declarou.

Elida Gomes mora em Feira de Santana e, ontem, foi a primeira vez que ela esteve na Igreja do Bonfim. Acompanhada da irmã Silvia Gomes, que veio de outro estado a passeio, Elida aproveitou a tarde para sentir de perto a energia da Igreja do Senhor do Bonfim. "Eu estou turistando. Moro na Bahia há mais de 30 anos, mas eu nunca tinha vindo aqui na igreja do Bonfim. Vim com a minha irmã, que mora em Minas Gerais e já está indo embora. Então viemos conhecer alguns pontos turísticos como Farol da Barra, Mercado Modelo, aqui na igreja que faz parte do roteiro", afirmou.