Por que 1º de abril é o Dia da Mentira? Saiba como surgiu a tradição

Pinóquio é um dos mais célebres mentirosos da história! - Foto: Foto: Ilustrativa/Reprodução/Disney

Mundialmente conhecido como o Dia da Mentira, a data 1º de abril é uma oportunidade para brincadeiras, trotes e pegadinhas entre amigos. Mas você sabe de onde veio essa tradição? A origem da celebração e possui diferentes explicações.

Uma das versões mais aceitas sobre a origem do Dia da Mentira remete ao século XVI, na França. Até então, o Ano Novo era celebrado entre o final de março e o início de abril. No entanto, em 1582, o papa Gregório XIII instituiu o Calendário Gregoriano, determinando que o início do ano passaria a ser comemorado em 1º de janeiro.

Muitos franceses resistiram à mudança e continuaram a celebrar o Ano Novo na data antiga. Como forma de zombar deles, outras pessoas passaram a enviar convites para festas inexistentes e presentes falsos, consolidando a tradição de fazer pegadinhas no 1º de abril.

Outra hipótese liga o Dia da Mentira ao festival romano de Hilária, uma celebração realizada no equinócio de março em homenagem à deusa Cibele, conhecida como a "Mãe dos Deuses". A festa era marcada por rituais de renovação, disfarces e brincadeiras.

Tradição ao Brasil

No Brasil, o 1º de abril ganhou força no século XIX, quando um jornal satírico mineiro chamado 'A Mentira' foi lançado, em 1828. A publicação fez história ao divulgar uma notícia falsa na capa, anunciando a morte de Dom Pedro I.