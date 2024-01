Porta que caiu de avião é encontrada em quintal nos EUA | A TARDE

As autoridades aéreas dos Estados Unidos (EUA) irão investigar mais a fundo a razão de uma das portas de um avião ter soltado durante um voo, que aconteceu na última sexta-feira, 5. O objeto foi encontrado por um professor no quintal de sua casa.

“Estou entusiasmada em anunciar que encontramos a tampa da porta”, disse a presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), Jennifer Homendy, que voltou para contar a novidade após entrevista coletiva.

Identificado como Bob, o professor enviou fotos para o NTSB. “Vamos pegar isso e garantir que começaremos a analisá-lo”, afirmou Homendy. Dois celulares também foram encontrados em outro quintal nas proximidades do acidente.

Ainda de acordo com Homendy, a tripulação do Boeing 737 Max 9, que saiu de Portland, no Oregon, com destino a Ontario, na Califórnia, ouviu um estrondo na hora. A cabine foi rapidamente despressurizada. Ao mesmo momento, o comandante teve problemas com o fone de ouvido e só conseguiu se comunicar com passageiros por meio de um alto-falante.

Leia mais

Anac suspende no Brasil uso de Boeing que teve porta arrancada



A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA ordenou que voos de aviões Boeing 737 Max 9, o modelo usado no incidente da Alaska Airlines, fossem suspensos. No mundo todo, 171 aeronaves foram afetadas, inclusive no Brasil.

As investigações buscam responder como o plugue da porta foi fechado antes de explodir para fora do avião.