Presidente da Ucrânia, Zelensky estará na posse de Javier Milei | A TARDE

Como forma de retribuir o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, que começou há pouco menos de dois anos, Volodymyr Zelensky marcará presença na posse de Milei como presidente da Argentina, segundo o jornal argentino “La Nación”. Zelensky não confirmou a informação.



A cerimônia, que acontece neste domingo, 10, em Buenos Aires, tem a confirmação de apenas um chefe de Estado que não seja da América do Sul: o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.

Os outros chefes de Executivo de um país que marcarão presença são Luis Lacalle Pou, do Uruguai; Santiago Peña, do Paraguai; Daniel Noboa, do Equador; e Gabriel Boric, do Chile. O Brasil enviará seu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.