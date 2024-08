Presidente turco dá tapa em rosto de criança após não ter mão beijada

O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan deu um tapa no rosto de uma criança após ela se recusar a beijar sua mão, durante um evento público realizado no último sábado, 27.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o garoto se recusa a beijar a mão de Erdogan, que é um sinal de respeito na Turquia. Erdogan então desfere um tapa no rosto do menino, que atende ao pedido do presidente.

The pedo president of turkey 🧌🇹🇷 (erdogan) slaps a child on stage and forces the kid to kiss his hand pic.twitter.com/hntzhTSHH2