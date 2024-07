Príncipe Harry recebe mensagem misteriosa no céu de Hollywood

Harry estava presente na cidade para receber o Prêmio Pat Tillman - Foto: Getty Images via AFP

Na tarde desta quinta-feira, 11, uma mensagem no céu, exibida em uma faixa por um avião chamou atenção dos moradores de Los Angeles, nos Estados Unidos. Direcionada para o príncipe Harry, membro da família Real britânica e filho mais novo de Carlos III e de sua primeira esposa, Diana Spencer, a frase viralizou nas redes sociais.

There’s a jet with an aerial banner circling the Hollywood Hills right now with the words: Prince Harry: Investigate Mum’s Death. pic.twitter.com/UQc7VI4kMB — Geneva S. Thomas (@GenevaSThomas) July 11, 2024

Com os dizeres “Príncipe Harry: investigue a morte da mamãe”, autoridades locais ainda não sabem a autoria de quem mandou exibir a frase. Diana morreu em agosto de 1997, em um acidente de carro perseguido por paparazzis, que a queriam fotografar ao lado do seu namorado, o egípcio Dodi al Fayed, em Paris.

A pequena aeronave sobrevoou a região cerca de uma hora antes do início do ESPY Awards, evento em que o duque de Sussex recebeu uma honraria.

Harry estava presente para receber o Prêmio Pat Tillman, batizado em homenagem a um ex-jogador da NFL que se alistou no exército e faleceu em serviço. Tillman atuou como segurança do Arizona Cardinals de 1998 a 2001 e foi morto em combate enquanto servia como Ranger do Exército dos EUA no Afeganistão em 2004.