Principe William terminou com Kate Middleton em ligação de 30 minutos

Kate e William se casaram em 2013 - Foto: Reprodução | Instagram

O livro que conta a história de Kate Middleton, intitulado 'Catherine, a Princesa de Gales', do autor Robert Jobson, revelou detalhes sobre o relacionamento dela com o principe William. Entre algumas informações, estariam terminos do casal antes da oficialização do matrimônio, ocorrida em 2013.

Um dos pontos-finais no romance, inclusive, foi colocado pelo filho do rei Charles através de uma ligação de telefone. A situação aconteceu em 2007, quando a relação de namoro entre eles já tinha em torno de cinco anos.

Leia mais

Família real teria tentado acobertar caso extraconjugal de William

De acordo com o biógrafo, Kate e William já haviam se graduado pela Universidade St Andrews, na Escócia. Eles se conheceram na faculdade e, antes de engatarem o namoro, eram amigos. A relação caminhava bem até a virada do ano de 2006 para 2007.

Kate Middleton notou que algo estava estranho no namoro após William cancelar os planos de passarem o Réveillon juntos. Momentos depois, o príncipe ligou para a namorada colocando um ponto-final na relação. A ligação teria tido uma duração em torno de 30 minutos.

“Foi devastador para Kate, que se sentiu duplamente decepcionada, primeiro pelo término e depois por ter acontecido por telefone”, destacou Robert Jobson no livro.