Queda de avião na Filadélfia matou as 6 pessoas, incluindo criança

Todas as seis pessoas a bordo do avião que caiu na Filadélfia na noite de sexta-feira, 31, morreram. A inforamação foi publicada pelo gabinete da prefeitura.

As vítimas são duas passageiras — uma criança e sua mãe —, um médico, paramédico, piloto e copiloto. Todos eram mexicanos. Segundo a prefeita, várias pessoas que estavam no solo também ficaram feridas, mas o número exato ainda não foi confirmado. A prefeitura informou que muitos foram encaminhados a um hospital local.

A menina era uma paciente pediátrica que estava voltando para casa, no México, após ter passado por atendimento médico nos EUA. A mãe estava acompanhando a filha.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, lamentou o ocorrido. "Lamento o falecimento de seis mexicanos no acidente aéreo na Filadélfia, Estados Unidos. As autoridades consulares estão em contato permanente com os familiares. Pedi à Secretaria de Relações Exteriores que apoie em tudo que seja preciso", disse Sheinbaum.