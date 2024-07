Quem é Linda de Sousa, brasileira filmada fazendo sexo com detento

Vídeo do ato foi amplamente divulgado e viralizou nas redes sociais nos últimos dias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A carcereira flagrada em relações sexuais com presidiário em Londres é a brasileira Linda de Sousa Abreu, uma modelo brasileira de 31 anos, conhecida pelo seu perfil no OnlyFans e que já estrelou um documentário sobre ménage. O vídeo do ato foi amplamente divulgado e viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

O caso aconteceu no presídio HMP Wandsworth, na Inglaterra. As imagens de sexo fizeram com que Linda passasse a ser investigada pela Polícia Metropolitana. A brasileira é casada com o lutador americano de MMA, Nate Richardson.

Nas redes sociais, ela adotava outros nomes nos seus perfis de entretenimento adulto, como "La Madre" e "Linda da sala de jogos". Ela e seu marido cobravam uma assinatura de US$ 10 por mês por vídeos e fotos sensuais do casal. Linda e Nate são casados há nove anos, mas estavam em uma relação aberta há três anos.

Os dois estrelaram juntos o programa "Open House: The Great Sex Experiment", do Channel 4. O reality show mostrava "casais experimentais" explorando a "não monogamia consensual", com diversos outros participantes. Uma orgia com 15 pessoas chegou a ser realizada durante as gravações.

Em entrevista ao MailOnline, a irmã de Linda, Andreina, revelou que alertou à modelo para que a mesma não misturasse seu estilo de vida pessoal com seu trabalho. Agora, ela estaria "sofrendo as consequências". Atualmente, os perfis de Linda desapareceram das redes sociais.

"Ela é uma swinger. Ela estava em um programa do Channel Four chamado 'Open House'. Eu nunca vi isso. Não é o tipo de coisa que eu assistiria com minha irmã mais nova", admitiu Andreina.

Em nota, a polícia se pronunciou publicamente e afirmou seguir com as investigações e que "uma mulher foi presa por suspeita de má conduta em cargo público em 28 de junho. Ela foi levada sob custódia policial".