Quem é o 'herói' que desarmou assassino que matou 16 pessoas em Sydney

Ahmed al Ahmed conversando com o premiê do estado australiano de Nova Gales do Sul - Foto: Divulgação/Chris Minns no X

O ataque na Praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, resultou em 16 óbitos e dezenas de feridos. A atuação de um civil durante o incidente se tornou um ponto focal.

Ahmed al Ahmed tem 43 anos e é sírio. Ele mora na Austrália desde 2006, tem cidadania australiana e é um comerciante de frutas. Durante o atentado, ele foi para cima de um dos atiradores e lutou com ele até conseguir tirar a arma.

No entanto, ele foi atingido no braço e na mão durante a ação, que foi considerada heroica por autoridades australianas e mundiais.

Al Ahmed foi socorrido e encaminhado a um hospital, onde passou por um procedimento cirúrgico. Após a operação, sua primeira imagem foi divulgada. Ele recebeu uma visita do governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, em reconhecimento ao seu ato.

Em resposta aos seus ferimentos, foi organizada uma campanha de arrecadação de fundos que ultrapassou 1,3 milhão de dólares australianos para cobrir as despesas médicas.

“Meu filho é um herói. Ele serviu na polícia, ele tem a vocação de defender as pessoas”, disse o pai de Ahmed, Mohamed Fateh al Ahmed, em entrevista à emissora pública estadual "ABC News".

Os atiradores envolvidos foram identificados como Sajid e Naveed Akram (pai e filho). Sajid Akram foi morto pela polícia. Naveed Akram permanece hospitalizado em estado grave.