Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Atentado terrorista na Austrália: veja tudo o que se sabe

Ataque a tiros deixou 15 vítimas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

15/12/2025 - 7:47 h
O atentado provocou pânico
O atentado provocou pânico -

Um ataque a tiros durante as celebrações do festival judaico de Hanukkah deixou 16 mortos e cerca de 40 feridos na praia de Bondi, um dos pontos turísticos mais movimentados de Sydney, na Austrália, no domingo, 14.

Entre os mortos estão 15 vítimas e um dos suspeitos, que morreu após trocar tiros com a polícia. As autoridades australianas classificaram o episódio como um ato terrorista e abriram uma investigação para apurar a motivação e possíveis ligações com outras ameaças.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, há indícios de que o ataque tenha sido planejado para atingir especificamente a comunidade judaica. O atentado provocou pânico entre banhistas e participantes do evento religioso, levando ao isolamento imediato da área e à mobilização de equipes antiterrorismo.

A segurança também foi reforçada em outros pontos da cidade. Um objeto que pode ser um artefato explosivo foi retirado de um carro estacionado próximo à praia, além de outros itens suspeitos que passaram por análise.

Leia Também:

Famoso diretor de Hollywood é encontrado morto nos EUA
Acordo Mercosul-UE deve ser assinado nesta semana, mas França resiste
Candidato da extrema direita vence eleições no Chile
Tragédia: ataque a tiros deixa 10 mortos em famosa praia na Austrália

As vítimas tinham entre 10 e 87 anos. A mais jovem, uma menina, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Entre os mortos estão o rabino Eli Schlanger, de 41 anos, nascido em Londres, e um cidadão israelense.

O número de feridos chegou a 40 pessoas, incluindo dois policiais, e o estado de saúde de parte das vítimas é considerado grave. Não há, até o momento, registro de brasileiros entre os atingidos.

Suspeitos são pai e filho

A polícia informou que os suspeitos são pai e filho. O pai, de 50 anos, possuía licença para porte de arma e morreu durante confronto com agentes de segurança. O filho, de 24 anos, foi preso com ferimentos graves, mas permanece em condição estável. As autoridades afirmam que não há indícios da participação de um terceiro envolvido no ataque.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque a tiros atentado Austrália Terrorismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O atentado provocou pânico
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

O atentado provocou pânico
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

O atentado provocou pânico
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

O atentado provocou pânico
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x