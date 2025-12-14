25 ANOS DE ESPERA
Acordo Mercosul-UE deve ser assinado nesta semana, mas França resiste
Lula espera selar acordo no próximo sábado, 20, durante a 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados
Por Anderson Ramos
O governo Lula está na expectativa de assinar nesta semana em Foz do Iguaçu, o tão aguardado acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
O presidente Lula participa, no sábado, 20, da 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, e tem divulgado que a cerimônia deve finalizar o acordo que é negociado há 25 anos.
Os países da União Europeia devem votar se o bloco deve ou não assinar o acordo no início da semana, o que determinará se a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, viaja ou não para Foz do Iguaçu para assinar o documento.
França resiste
Com a alegação de que as condições estabelecidas ainda não são favoráveis para a assinatura do acordo, a França pediu que União Europeia adie a reunião com o Mercosul, o que pode impedir a assinatura do acordo de livre comércio entre os blocos.
O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, informou neste domingo, 14 que as propostas recentes da Comissão Europeia ainda não atendem às exigências da França, e reiterou que o apelo do país por "cláusulas de espelhamento" aplicáveis e por fortes proteções para os agricultores europeus.
