25 ANOS DE ESPERA

Acordo Mercosul-UE deve ser assinado nesta semana, mas França resiste

Lula espera selar acordo no próximo sábado, 20, durante a 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/12/2025 - 21:48 h
Lula e a presidente da UE, Ursula von der Leyen,.
Lula e a presidente da UE, Ursula von der Leyen,.

O governo Lula está na expectativa de assinar nesta semana em Foz do Iguaçu, o tão aguardado acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

Brasil assume presidência do Mercosul
Brasil e Alemanha apostam em sustentabilidade em acordo Mercosul-União Europeia
Acordo Mercosul–UE prolonga eliminação de tarifas de setor automotivo

O presidente Lula participa, no sábado, 20, da 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, e tem divulgado que a cerimônia deve finalizar o acordo que é negociado há 25 anos.

Os países da União Europeia devem votar se o bloco deve ou não assinar o acordo no início da semana, o que determinará se a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, viaja ou não para Foz do Iguaçu para assinar o documento.

França resiste

Com a alegação de que as condições estabelecidas ainda não são favoráveis para a assinatura do acordo, a França pediu que União Europeia adie a reunião com o Mercosul, o que pode impedir a assinatura do acordo de livre comércio entre os blocos.

O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, informou neste domingo, 14 que as propostas recentes da Comissão Europeia ainda não atendem às exigências da França, e reiterou que o apelo do país por "cláusulas de espelhamento" aplicáveis ​​e por fortes proteções para os agricultores europeus.

acordo comercial frança livre comércio Lula Mercosul união europeia

Lula e a presidente da UE, Ursula von der Leyen,.
Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Lula e a presidente da UE, Ursula von der Leyen,.
Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Lula e a presidente da UE, Ursula von der Leyen,.
Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Lula e a presidente da UE, Ursula von der Leyen,.
Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

