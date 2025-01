Rei Charles quebra protocolo e fala sobre câncer em mensagem de Natal

Mensagem foi proferida nesta quarta-feira, 25 - Foto: OLI SCARFF | AFP

Em mensagem de fim de ano, o rei Charles IIIresolveu fugir dos protocolos reais e gravou o tradicional comunicado na Capela Fitzrovia, considerado no coração de Londres, ao invés de filmar no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor, como de costume.

Esta é a primeira vez em 18 anos que a mensagem é gravada fora dos palácios reais. A última mensagem feita de forma semelhante ocorreu em 2006, quando a falecida Rainha Elizabeth II discursou da Catedral de Southwark.

Nesta quarta-feira, 25, o rei falou sobre temas que mesclam reflexões pessoais e questões globais. Ao falar sobre os desafios de saúde enfrentados por ele e pela princesa Kate Middleton, ambos diagnosticados com câncer este ano, o monarca prestou uma homenagem comovente às equipes médicas que os apoiaram durante o período delicado.