Reino Unido: Protestos surgem após boatos de mulçumano matar crianças

Mais de 30 atos foram convocados em todo o Reino Unido - Foto: WILL OLIVER (EFE)

Novas manifestações ocorreram neste sábado, 3, após distúrbios ocorridos na véspera na cidade de Sunderland, no nordeste da Inglaterra. A revolta teve início após boatos de que o autor do ataque em que morreram três meninas, na segunda-feira, 29, seria muçulmano.



Pelo menos três policiais ficaram feridos e oito manifestantes foram detidos na noite de sexta. Os confrontos com a polícia ocorreram principalmente em frente a uma mesquita da cidade, onde dezenas de moradores se reuniram exibindo bandeiras da Inglaterra e cantando músicas islamofóbicas.

A onda de violência teve início no começo da semana, quando centenas de participantes da Liga de Defesa Inglesa (EDL) convocou protestos após o surgimento de rumores sobre a religião e a identidade do autor do ataque.

Axel Rudakubana, de 17 anos, foi acusado na quinta-feira (1°/8) do assassinato de três crianças e tentativa de assassinato de outras 10 pessoas durante uma aula de dança em Southport, no noroeste, na segunda-feira.

Mais de 30 atos foram convocados em todo o Reino Unido, a maior parte deles respondendo ao lema anti-imigração “Enough is enough” (Já basta), que ganha cada vez mais adeptos nas redes sociais. As manifestações começam a se espalhar para além da Inglaterra: protestos serão realizados também em Cardiff, no País de Gales, e em Belfast, na Irlanda do Norte.

Em Londres, um ato está previsto para este sábado nas proximidades de uma marcha pró-Palestina no centro da capital. A polícia local indicou que reforçou o efetivo e advertiu que “não vai tolerar indivíduos que usam o direito de manifestar como um meio de cometer atos de violência ou de incitar o ódio racial e religioso”.

Em Manchester, no norte, centenas de pessoas se reuniram no centro da cidade após a convocação de grupos antirracistas, em resposta a um ato convocados por militantes da extrema direita.