Restaurante é flagrado servindo pombo no lugar de pato

A ação foi descoberta no Jin Gu - Foto: Redes social

Um restaurante chinês em Madri, na Espanha, foi interditado após ser flagrado servindo pombos de rua no lugar de pato assado. As imagens feitas mostram pedaços de carne pendurados em varais, sacos cheios de carne suja e tigelas com pombos depenados e cozidos.

A ação foi descoberta no Jin Gu na operação policial no dia 25 de março. Durante a inspeção, a polícia encontrou ainda oito freezers enferrujados e com defeito, repletos de carnes e peixes sem identificação ou data de validade. Baratas circulavam pela cozinha, onde também havia diversas armadilhas para ratos espalhadas pelo chão.

Os problemas de higiene eram graves: não havia termômetros para controle de temperatura dos alimentos e os utensílios estavam enferrujados e insalubres. No local, foram apreendidos ainda produtos ilegais, como pepinos-do-mar, protegidos por rígidas leis ambientais.

A investigação revelou também um depósito secreto escondido atrás de uma prateleira no banheiro para pessoas com deficiência — um espaço que não constava na licença do estabelecimento.

Após a operação, o restaurante foi fechado e o proprietário passou a ser investigado por supostos crimes contra a saúde pública, segundo o jornal 'Daily Mail'.