Restaurante revolta clientes após proibir decote e até camisa branca

Aviso fica na porta do restaurante - Foto: Reprodução

Um restaurante dos Estados Unidos tem chamado atenção nas redes sociais por seu código de vestimenta estrito. Chamado de Kim's Safe, o local proibiu os clientes de usar short, top curto, legging, blusas sem alças, camisa branca, saias curtas e "roupas curtas de qualquer tipo". Decotes estão também vetados.

"Tudo o que pedimos é que as pessoas respeitem nosso código de vestimenta, assim como fazem com todos os outros negócios. As pessoas não estão deixando nada para a imaginação hoje em dia, então nosso código de vestimenta é rigoroso", publicou a direção do restaurante.

Imediatamente surgiram comentários repreendendo a atitude. "Eu teria que comprar roupas para ir ao seu negócio", ironizou um internauta após a postagem viralizar.

"Isso é voltado principalmente para mulheres...", criticou outro, classificando o código como machista. "Devo aparecer nu em vez disso?", refletiu um terceiro.

O Kim's teria alterado o código após a chegada do verão. Segundo eles, o cliente que estiver insatisfeito pode solicitar a comida via delivery.

Lembrando que é legal qualquer restaurante criar um 'dress code', desde que aplicado a todos os consumidores e seja claramente informado.