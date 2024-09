Índia se tornou líder mundial em uso de inteligência artificial

55% dos participantes da pesquisa acreditam que a IA ou outras inovações não ameaçam seu emprego - Foto: Gerd Altmann I Pixabay

A Índia está no topo da lista dos 10 países cuja população mais usa a inteligência artificial (IA), segundo um relatório da pesquisa do Índice de Confiança do Consumidor (CCI, na sigla em inglês), divulgado pela Business Tech.

O CCI é um indicador criado para medir as expectativas dos consumidores em relação às tendências econômicas e tecnológicas atuais. O estudo foi elaborado com o objetivo de avaliar a conscientização da sociedade de diferentes países sobre o desenvolvimento da inteligência artificial.

Além disso, os autores da pesquisa estavam interessados em saber com que frequência as pessoas usam a IA no trabalho e na vida diária. O resultado foi que os compradores comuns estão tão bem informados sobre as possibilidades das tecnologias inovadoras quanto os executivos de grandes empresas.

Segundo o estudo, 45% dos entrevistados da Índia usam ativamente ferramentas e aplicativos baseados na tecnologia de IA. Outros países do BRICS, como Emirados Árabes Unidos, Brasil, África do Sul, China e Arábia Saudita, também ficaram entre os 10 primeiros.

O relatório também mostra que o nível de entusiasmo ou apreensão em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial depende da profissão dos pesquisados ou da área de atividade da companhia em que trabalham.

Assim, 55% dos participantes da pesquisa acreditam que a IA ou outras inovações não ameaçam seu emprego. Em primeiro lugar, essa resposta foi dada por especialistas cuja atividade está ligada à comunicação com as pessoas. Ao mesmo tempo, 19% dos entrevistados estão preocupados com seu futuro no mercado de trabalho.