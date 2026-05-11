MUNDO
Restos mortais de empresário desaparecido é encontrado dentro de crocodilo
Identificação foi realizada por meio de exames forenses e testes de DNA
As autoridades da África do Sul confirmaram que os restos mortais encontrados dentro de um crocodilo no rio Komati pertencem ao empresário português Gabriel Batista, de 59 anos. A identificação foi realizada por meio de exames forenses e testes de DNA.
Gabriel estava desaparecido desde o dia 27 de abril. Segundo as investigações, ele tentava atravessar de carro uma ponte alagada quando acabou sendo levado pela força da água. O veículo do empresário foi encontrado no dia seguinte pelas equipes de resgate.
Os restos mortais foram localizados em 2 de maio por uma equipe de busca e salvamento na província de Mpumalanga, região onde ocorreu o desaparecimento.
Crocodilo era monitorado
De acordo com as autoridades sul-africanas, o crocodilo estava sendo acompanhado por agentes de segurança após ser visto a cerca de 60 metros do local onde o carro ficou preso. O animal foi monitorado por vários dias antes de ser abatido para exames periciais.
Durante a autópsia, investigadores encontraram restos humanos, objetos pessoais e um anel com o nome de Gabriel Batista dentro do estômago do réptil.
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Outros restos humanos
As autoridades informaram ainda que o crocodilo continha seis conjuntos diferentes de restos mortais humanos, além de calçados e outros materiais não identificados.
O governo de Portugal acompanha o caso e afirmou que as circunstâncias da morte ainda serão investigadas. Segundo autoridades locais, este é o segundo incidente semelhante registrado na mesma região nos últimos seis meses.
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