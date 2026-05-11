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Restos mortais de empresário desaparecido é encontrado dentro de crocodilo

Identificação foi realizada por meio de exames forenses e testes de DNA

Victoria Isabel
Por

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Crocodilo estava sendo acompanhado por agentes de segurança
Crocodilo estava sendo acompanhado por agentes de segurança - Foto: Reprodução/Redes Sociais

As autoridades da África do Sul confirmaram que os restos mortais encontrados dentro de um crocodilo no rio Komati pertencem ao empresário português Gabriel Batista, de 59 anos. A identificação foi realizada por meio de exames forenses e testes de DNA.

Gabriel estava desaparecido desde o dia 27 de abril. Segundo as investigações, ele tentava atravessar de carro uma ponte alagada quando acabou sendo levado pela força da água. O veículo do empresário foi encontrado no dia seguinte pelas equipes de resgate.

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Os restos mortais foram localizados em 2 de maio por uma equipe de busca e salvamento na província de Mpumalanga, região onde ocorreu o desaparecimento.

Crocodilo era monitorado

De acordo com as autoridades sul-africanas, o crocodilo estava sendo acompanhado por agentes de segurança após ser visto a cerca de 60 metros do local onde o carro ficou preso. O animal foi monitorado por vários dias antes de ser abatido para exames periciais.

Durante a autópsia, investigadores encontraram restos humanos, objetos pessoais e um anel com o nome de Gabriel Batista dentro do estômago do réptil.

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Outros restos humanos

As autoridades informaram ainda que o crocodilo continha seis conjuntos diferentes de restos mortais humanos, além de calçados e outros materiais não identificados.

O governo de Portugal acompanha o caso e afirmou que as circunstâncias da morte ainda serão investigadas. Segundo autoridades locais, este é o segundo incidente semelhante registrado na mesma região nos últimos seis meses.

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