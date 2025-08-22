Revisão de 55 milhões de vistos pode levar a deportações nos EUA

Desde o início do governo Trump foram revogados mais de 6 mil vistos - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (21), que vai fazer uma análise de cerca de 55 milhões de vistos válidos com o objetivo de encontrar violações que possam acarretar em deportação.

Em resposta a pergunta da Associated Press, o Departamento de Estado disse que “todos os portadores de visto dos EUA, o que pode incluir turistas de muitos países, estão sujeitos a uma verificação contínua”.

Caso sejam encontradas “violações das regras de imigração”, o visto será imediatamente revogado, e o cidadão estrangeiro pode ser deportado. O governo comandado por Trump tem mantido o foco em deportar imigrante ilegais que estejam em solo americano.

“Analisamos todas as informações disponíveis como parte de nossa verificação, incluindo registros policiais ou de imigração ou qualquer outra informação que venha à tona após a emissão do visto indicando uma possível inelegibilidade”, acrescentou o deparamento americano.

Autoridades afirmam que as revisões incluirão todas as contas de mídia social dos titulares de visto, registros policiais e de imigração em seus países de origem, juntamente com quaisquer violações passíveis de ação judicial da lei dos EUA cometidas enquanto estavam nos Estados Unidos.

As revisões incluirão novas ferramentas para coleta de dados sobre requerentes de visto passados, presentes e futuros, incluindo uma varredura completa de sites de mídia social, possibilitada por novos requisitos introduzidos no início deste ano.

Essas exigências tornam obrigatório que as opções de privacidade em celulares e outros dispositivos eletrônicos ou aplicativos sejam desativadas quando um solicitante comparece a uma entrevista para visto.

“Como parte do compromisso do governo Trump de proteger a segurança nacional e a segurança pública dos EUA, desde o dia da posse, o Departamento de Estado revogou mais do dobro de vistos, e quatro vezes mais vistos de estudante, do que durante o mesmo período do ano passado”, afirmou o Departamento de Estado.

O departamento americano informou, no início da semana, desde o retorno de Trump ao mais alto cargo do país, foram revogados mais de 6.000 vistos de estudante por permanência ilegal e violações das leis locais, estaduais e federais.

O departamento também informou que cerca de 4.000 desses 6.000 foram devido a infrações reais das leis e que aproximadamente 200 a 300 vistos foram revogados por questões relacionadas ao terrorismo, incluindo o apoio a organizações terroristas designadas ou Estados patrocinadores do terrorismo.