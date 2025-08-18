Menu
TARIFAÇO

Tarifaço dos EUA ameaça 726 mil empregos no Brasil, alerta Dieese

Cenário pessimista do Dieese mostra perdas em todos os setores econômicos

Por Redação

18/08/2025 - 17:42 h
Arrecadação de impostos poderia sofrer uma queda de R$ 11 bilhões
Arrecadação de impostos poderia sofrer uma queda de R$ 11 bilhões

O aumento das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros pode ter efeitos significativos na economia do país. Estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontam que, em um cenário considerado “mais pessimista”, a medida pode resultar na perda de até 726,7 mil empregos ao longo de um ano.

As sobretaxas, que chegam a 50% sobre determinados produtos brasileiros, também podem impactar o Produto Interno Bruto (PIB), provocando uma queda de 0,26%. O setor de serviços deve ser o mais prejudicado, com cerca de 241,5 mil postos de trabalho em risco.

Em seguida, a indústria pode perder 215 mil vagas, o comércio 142 mil, e a agropecuária 104 mil empregos.

Leia Também:

Invasão de Pix na economia de Portugal assusta os EUA
Carne bovina atinge R$ 150 o kg nos EUA após tarifaço ao Brasil
Fair Play: a nova era da saúde financeira no esporte

O Dieese realizou suas projeções com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que estima em US$ 14,5 bilhões o valor das exportações atingidas pelas tarifas norte-americanas. No cálculo do instituto, o impacto em valor adicionado ao país pode chegar a R$ 38,87 bilhões, com redução na massa salarial de R$ 14 bilhões.

Além disso, a arrecadação de impostos poderia sofrer uma queda de R$ 11 bilhões, caso os produtos não sejam redirecionados para outros mercados.

Tags:

brasil economia estados unidos EUA trump

x