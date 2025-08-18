Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Carne bovina atinge R$ 150 o kg nos EUA após tarifaço ao Brasil

Carne moída chega a R$ 75 o quilo e a previsão é diminuição da importação

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 11:18 h
Para 2025, a expectativa de entrada da carne importada caiu 1,9% em pouco mais de um mês
O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, já vem trazendo repercussões amargas Uma delas é o preço da carne bovina no país norte-americano atingiu R$ 150 o quilo, maior preço das história dos EUA.

Segundo a pesquisa mensal de inflação, a carne para churrasco atingiu US$ 11,875 a libra ou quase R$ 150 o quilo, alta de 3,3% em um mês e salto de 9% em seis meses. A carne moída também registrou aumento de 3,9% em julho. O preço médio atingiu US$ 6,338 a libra ou R$ 75 o quilo.

As mudanças climáticas têm prejudicado duramente a pecuária dos EUA, que viu o número de animais nos pastos cair gradativamente nos últimos anos. Além disso, a seca reduz a produtividade de cada cabeça de gado.

Em 12 de agosto, o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) reduziu mais uma vez a expectativa para a produção doméstica. Para 2025, a expectativa de entrada da carne importada caiu 1,9% em pouco mais de um mês – desde o anúncio das tarifas ao Brasil, em 9 de julho. O impacto maior será sentido em 2026, quando o USDA prevê importações 7,5% menores.

"A produção de carne bovina foi reduzida devido à redução do abate de bovinos alimentados e não alimentados e aos animais que têm registrado peso menor", cita o relatório da semana passada.

Trump ataca Brasil e fala em execução política contra Bolsonaro
Lula cutuca Trump e faz convite inusitado ao presidente dos EUA
Guerra à vista? EUA enviam militares para a América Latina; entenda

O relatório indica que a alíquota de 50% sobre produtos brasileiros reduzirá as importações dos EUA em cerca de 400 milhões de libras – 180 mil toneladas – só em carne bovina.

"As importações de carne bovina para 2025 são reduzidas para refletir os dados comerciais reportados durante o primeiro semestre do ano, bem como a redução dos embarques devido a tarifas mais altas, principalmente do Brasil. A redução também ocorre em 2026", diz o relatório da USDA.

x