Lula cutuca Trump e faz convite inusitado ao presidente dos EUA

Presidente Donald Trump e Lula - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) acenou para a possibilidade de dialogar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à guerra comercial entre os países, que desencadeou em uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras.

“Presidente Trump, eu espero que a gente possa um dia conversar para que você possa conhecer o Brasil verdadeiro. O Brasil do povo que gosta de samba, de futebol, de carnaval, dos Estados Unidos. Nós gostamos de todo mundo”, disse o petista em vídeo publicado nas redes sociais.

Na publicação, o Executivo aparece plantando uma uva do tipo “Vitória”, produzida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no Palácio da Alvorada, no último sábado, 16.

“Não adianta o presidente Trump taxar as nossas uvas porque se for necessária, ela vai para merenda escolar, sobretudo, porquê é uma uva sem semente”, afirmou Lula.

O tarifaço de Trump, como a sanção econômica ficou conhecida, entrou em vigor no último dia 6 deste mês. Trump usou como pano de fundo para aplicação da medida o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado por ser um dos supostos articuladores do golpe de Estado, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula também expressou a vontade de recepcionar o chefe da Casa Branca na Alvorada, em Brasília, onde fica a sua residência oficial.

“Eu queria aproveitar esse sábado que eu estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar para que a gente possa um dia conversar”, declarou o petista.

Antes de encerrar a gravação, o petista mandou um recado para o presidente americano.

“Estou plantando comida, e não violência ou ódio. Espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro”, concluiu o petista.

Recentemente, Lula anunciou que convidou Donald Trump, por meio de uma carta, para a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará.

Trump volta a atacar Brasil

O Brasil voltou a ser alvo de duras críticas dos Estados Unidos (EUA). Nesta quinta-feira, 14, o presidente Donald Trump criticou a parceria comercial com o país de Lula (PT) e voltou a atacar o sistema Judiciário brasileiro.

“E o Brasil tem algumas leis ruins em vigor onde eles pegaram um presidente e colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo e acontece que eu conheço o homem e vou te dizer: ‘Eu sou muito bom em pessoas, eu acho que isso é uma execução política o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro”, afirmou o presidente dos EUA.

Trump planeja mais sanções ao STF após reunião

O presidente americano sentou à mesa hoje com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo, em Washington. Após o encontro, os EUA voltaram a falar em sanções.

A Casa Branca estuda sancionar com a Lei Magnitsky, a mesma usada contra Moraes, os ministros que condenarem o ex-presidente por golpe de Estado. Integram o colegiado Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.