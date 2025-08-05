Menu
POLÍTICA
RELAÇÃO DIPLOMÁTICA

Lula cutuca Trump e provoca sobre tarifaço: “Vou ligar só para falar de clima”

Presidente brasileiro revela qual será o conteúdo do telefonema

Por Gabriela Araújo

05/08/2025 - 17:06 h | Atualizada em 05/08/2025 - 17:20
Presidentes do Brasil, Lula (PT), e do EUA, Donald Trump
Presidentes do Brasil, Lula (PT), e do EUA, Donald Trump

Na véspera do tarifaço, o presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira, 5, que não ligará para o americano Donald Trump para discutir sobre a taxação de 50% dos produtos brasileiros, mas, sim, fazer um convite ao chefe da Casa Branca para participar de uma conferência climática.

“Eu não vou ligar pro Trump para [conversar sobre tarifas] porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo que eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir pra COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática”, disse Lula nesta terça-feira, 5.

Presente na abertura da 5ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão, em Brasília, Lula ainda foi além dos EUA.

Leia Também:

Alvo de tarifaço dos EUA, café brasileiro vai parar na China; entenda
Tarifaço: chegada de mosca carnívora nos EUA pode mudar destino do Brasil
Como a Bahia vai enfrentar o tarifaço? Veja a estratégia do governo
Tarifaço de Trump poupa produtos da Bahia, mas manga vira preocupação

O presidente afirmou que abrirá o convite para as demais potências mundiais para fazer a rodada de discussão sobre as questões climáticas, que neste ano será sediado em Belém, capital do Pará, no mês de novembro.

“Vou ligar para o [presidente da China,] Xi [Jinping], pro [presidente da Índia, Marenda] Modi, só não vou ligar para [o presidente da Rússia, Vladimir] Putin porque o Putin não está podendo viajar”, afirmou.

Abertura para negociação: Brasil e o tarifaço de Trump

Em discurso duro, o chefe do Palácio do Planalto também demonstrou indignação sobre as sanções econômicas anunciadas pelo governo Trump e disse: “O presidente americano não tinha esse direito de cumprir essas taxações contra o Brasil".

A nova taxação entra em vigor na próxima quarta-feira, 6, em um novo prazo dado pelo presidente Donald Trump durante assinatura da Ordem Executiva, que oficializa a penalidade, no último dia 30.

Segundo Lula, o país sempre esteve disposto a dialogar com os demais países e justificou a sua declaração citando a primeira taxação imposta por Trump de 10% sobre as exportações brasileiras.

“O Brasil nunca saiu da mesa do diálogo. [...]. Desde que houve a taxação de 10%, a gente já estava tentando conversar. Nós não podemos aceitar que o povo brasileiro seja punido. Vamos colocar um plano de contingência em ação para mitigar [os impactos]”, declarou o petista.

Para Lula, as medidas do presidente americano estão respaldadas em “interesses políticos e eleitorais”, no entanto, a questão “não pode contaminar as relações comerciais”. “Não há justificativas para medidas unilaterais contra o nosso país”.

A motivação por trás do tarifaço de Trump

O presidente da República também revelou qual a principal motivação de Trump com as ameaças econômicas.

“Eu queria que o presidente Trump fizesse uma experiência com o Pix nos EUA, [...], e ele ia ver que é uma coisa moderna. A preocupação dele é que se o Pix tomar conta do mundo, os cartões de credito vão sumir do mundo e é isso a preocupação deles”, disse.

x