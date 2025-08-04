Alvo de tarifaço dos EUA, café brasileiro vai parar na China; entenda

Governo chinês habilita 183 empresas para a exportação de café - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Alvo do chamado 'tarifaço' dos Estados Unidos, o café brasileiro está habilitado para exportação para a China. A novidade comercial foi anunciada nesta segunda-feira, 4, na página oficial do Partido dos Trabalhadores (PT), sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao todo, 183 empresas brasileiras estão habilitadas para exportar o café para o país asiático, hoje maior parceiro comercial do Brasil. Segundo o comunicado, a decisão da China ocorreu na mesma data em que os Estados Unidos anunciou a sobretaxa de 50%, no dia 9 de julho, confirmando no último sábado, 2.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"No mesmo dia em que o presidente americano Donald Trump anunciou um aumento injustificável de 50% nas tarifas para exportação de produtos do Brasil, o governo chinês habilitou 183 empresas brasileiras a exportarem café para a China", diz trecho da nota.

"A Embaixada da China no Brasil confirmou a decisão no sábado, 2, em suas redes sociais, informando que a medida tem validade de cinco anos. Essa decisão reflete o necessário rearranjo das relações multilaterais entre países do Sul Global, diante da guerra comercial imposta pelos Estados Unidos", diz outro trecho do comunicado.

Produtos que estão no tarifaço

O café faz parte do conjunto de produtos que serão taxados pelos Estados Unidos. A lista ainda tem itens como metal e soja. Outros 694 insumos ficaram de fora da lista definitiva da Casa Branca.

Veja produtos que serão sobretaxados: